Причиной ДТП пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области стал опасный обгон, совершенный водителем автобуса. Об этом сообщили в секторе коммуникаций полиции Черниговской области.

По словам пресс-секретаря управления Юлии Ковтун, по предварительной информации, водитель автобуса во время обгона другого транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В автобусе находились 2 водителя и 31 пассажир, в том числе младенец. Водитель, находившийся за рулем, и двое пассажиров погибли на месте. В настоящее время госпитализированы 16 пассажиров (ранее сообщалось о 15 пострадавших - Ред.).

"Полицейские, которые прибыли на место, вместе со спасателями оказывали помощь пассажирам, обеспечивали их госпитализацию. Мать с 8-месячным ребенком временно разместили у местных жителей", - рассказала Ковтун.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщала "Страна", в Киевской области Land Cruiser протаранил Cherry, который перевернул Renault.

Напомним, что во Львовской области за сутки произошли 64 ДТП. Погибли трое, семеро пострадали.