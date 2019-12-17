Гендиректор Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита ушел в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.

Фото: Facebook/Владимир Курпита

"Наконец это случилось. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя моя последняя", - сообщил он.

По его словам, основная причина ухода - "отсутствие диалога по дальнейшему месту Центра и его роли как координирующей структуры".

"Два последних года мы фокусировались на повышении ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье.

Зато озвучено желание создать сеть учреждений контроля за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья. Мне кажется, что эта двойная трактовка - ошибочна. Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы", - отметил чиновник.

Кроме того, Курпита поблагодарил всех членов своей команды и перечислил положительные сдвиги, которые произошли в системе здравоохранения.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Kurpita

Курпита был назначен на свою должность в 2018 году - то есть в каденцию Ульяны Супрун.

Ранее, 6 декабря, о своем намерении уволиться из МОЗ объявила также руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она уйдет из Министерства здравоохранения практически со всей своей командой. Речь о почти 10 работников. Литовченко объяснила свое решение различиями в ценностях и отсутствием стратегического видения у новой политической команды.

Еще раньше, 25 ноября, с этой же формулировкой заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство.