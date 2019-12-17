Сегодня под Верховной Радой проходит несколько акций протеста. Главная из них - против продажи земли. Закон уже принят в первом чтении, и в этот день Аграрный комитет должен подготовить правки ко второму.

Также под парламентом собрались противники нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

Звучит лозунги и о том, чтобы вернуть шахтерам долги по зарплате. А неподалеку собрались представители "АвтоЕвросилы" - сторонники безпошлинного ввоза автомобилей из Европы.

Полиция еще вчера предупредила о массовых акциях в центре столицы. Правительственный квартал частично перекрыт. "Страна" следит за тем, что происходит.

Протесты у Рады. Прямой эфир

11:27 На сцену вышел представитель "Свободы" Руслан Кошулинский. "Любовь к земле приходит по-разному. Моя бабушка была малословной, похоронила близких. Она с землей разговаривала: "Ой, как тебе дождь нужен". А еще у нее была привычка. Она давала семена только знакомым, а чужим не давала!"

Кошулинский продолжил. Он рассказал, как в молодости был "на заработках, в Московии, в Красноярском крае". А там, по его словам, заробитчане между собой говорили, что россияне "даже запаха вишни не знают" и привозили туда с собой мешочки с украинской землей.

"Если мы не защитим свою землю, то нам только путь в трудовую миграцию. Поэтому, украинцы, поднимаем одно место и защищаем нашу землю. Слава Украине!" - заключил Кошулинский.

11:20 Митинг под Радой не хаотичный, а хорошо организованный. Со сцены ведущий проводит перекличку: "Здесь есть кто-то из Запорожья? Здесь есть кто-то из Житомира?" Люди отвечают: "Дааа!"

11:19 Теперь со сцены выступают по поправкам в Трудовой кодекс: "Работающий человек превращается на молчаливый инструмент работодателя. Это путь к крепостничеству!"

11:02 У стен Рады выстроили кордон силовиков в несколько рядов. Напротив со сцены выступают митингующие.

Прямо сейчас выступают активисты из организации "Защити ФОП".

Мужчина говорит, что микро- и малый бизнес хотят уничтожить, и для этого сейчас нардепы принимают законы. "Им нужна сверхприбыль. Они хотят сконцентрировать весь бизнес в своих руках", - говорит он.

10:56 Некоторые митингующие - против снятия моратория на продажу земли.

"Земля - это наше. Мы против, чтобы ее продавали. В том числе большими кусками, по двести гектаров, и иностранцам", - рассказала нам Валентина из Киева.

По вопрос корреспондента "Страны", почему они пришли с такой акцией сегодня, ведь в повестке дня законопроект не стоит, женщина ответила так: "Если Юля [Тимошенко] вызвала, значит, так надо, мы ей доверяем".

10:51 Часть протестующих приехали из Львовской области, это шахтеры.

"Мы выступает за то, что страна использовала наш уголь, добытый на нашей земле, а не покупала у агрессора. Также мы против закрытия шахт. У нас задолженность по заработной плате уже полтора месяца", - рассказал корреспонденту "Страны" Роман из Львовской области.

10:43 Следующий комментарий от интеллигентной женщины, приехавшей из Полтавы. Он представляет профсоюзы.

Говорит, что властным структурам и президенту следует обратить внимание на протестующих, которые выступают против поправок в Трудовой кодекс.

Она говорит, что к тем украинцам, которые не уехали из страны и работают, нельзя применять такой закон о труде. Женщина не знает, какие планируются дальнейшие действия, если власть их не услышит. Но отмечает, что это ее гражданская позиция и она будет ее отстаивать.

10:35 Корреспондент "Страны" прямо сейчас проводит опрос митингующих. Из него стало известно, что часть протестующих - против низких пенсий.

"Как можно на полторы тысячи гривен прожить? Я знаю, кто за что. А я за - за пенсии", - сказала нам участница акции.

10:21 Профсоюзы свои требования сформулировали так. Они, напомним, выступают против нового трудового законодательства.

10:15 "Батькивщина" также против продажи земли.

10:09 Ситуация под Верховной Радой сейчас.

10:06 Общее количество людей под парламентом - 3-4 тысячи. Кроме земли, есть и другие вопросы.

"Автоевросила" выступает за отмену штрафов для нерастаможенных автомобилей. И чтобы растаможка авто стоила 600-700 евро.



Еще здесь митинг профсоюзов, которые выступают против трудового законодательства. Это учителя, медики, шахтёры.



Еще один митинг организовали представителей религиозных общин, они выступают против законопроекта 0931, который вводит понятие дискриминации ЛБГТ.

10:03 Митинг начался. Кричат "Земля - не товар, Украина - не базар".

9:59 Под парламентом уже прошел флешмоб - активисты начали ходить взад-вперед по пешеходному переходу и говорить, что "дорога продана". Объясняют, что так будет, если Украина распродаст землю по новому законопроекту.