Земельные протесты под Радой. Активисты "продали" участок дороги и мешают проезду машин. Видео
Противники продажи земли собрались под Верховной Радой 17 декабря и устроили флешмоб. Они заявляют, что продан участок дороги с пешеходным переходом.
"Эта земля продана. Нет продаже земли", - говорят активисты в громкоговоритель. Пытаясь таким образом показать, что будет после того, как Украина позволит продажу сельскохозяйственной земли в Украине.
Активисты постоянно переходят дорогу туда-сюда, что задерживает движение. Полиция же стоит рядом и комментирует, что переход можно пересекать на зеленый свет. И помогает проехать автомобилям.
Видео с акции размещено на Facebook Артура Журбенко.
Сегодня в парламенте будет заседать Аграрный комитет. Он рассмотрит правки к принятому в первом чтении законопроекту о продаже сельхозугодий.
Под Радой уже собрались представители "Свободы" и "Батькивщины".
Противники запуска земли в коммерческий оборот анонсировали на сегодня масштабные акции в под Верховной Радой. Полиция уже предупредила о массовых собрания в центре столицы.