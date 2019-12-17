Противники продажи земли собрались под Верховной Радой 17 декабря и устроили флешмоб. Они заявляют, что продан участок дороги с пешеходным переходом.

"Эта земля продана. Нет продаже земли", - говорят активисты в громкоговоритель. Пытаясь таким образом показать, что будет после того, как Украина позволит продажу сельскохозяйственной земли в Украине.

Активисты постоянно переходят дорогу туда-сюда, что задерживает движение. Полиция же стоит рядом и комментирует, что переход можно пересекать на зеленый свет. И помогает проехать автомобилям.

Видео с акции размещено на Facebook Артура Журбенко.

Сегодня в парламенте будет заседать Аграрный комитет. Он рассмотрит правки к принятому в первом чтении законопроекту о продаже сельхозугодий.

Под Радой уже собрались представители "Свободы" и "Батькивщины".

Противники запуска земли в коммерческий оборот анонсировали на сегодня масштабные акции в под Верховной Радой. Полиция уже предупредила о массовых собрания в центре столицы.