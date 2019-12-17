В Черниговской области очередное смертельное ДТП. Вчера, 16 декабря, вблизи села Мосты столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В итоге погибло 3 человека, еще 15 людей получили серьезные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"16 декабря в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГосЧС привлекались для деблокирования пострадавших", - уточнили в пресс-службе спасателей.

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