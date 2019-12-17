Сегодня, 17 декабря, в Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана. После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы. Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ", - заявили в пресс-службе Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, как Зеленский хочет поставить в регионы префектов и подвесить на крючок местные советы.