В Ассоциации городов Украины прокомментировали изменения в Конституцию относительно децентрализации власти, которые внес в Раду президент Зеленский.

В своем заявлении Ассоциация указали на закрытость разработки, некачественную и несистемную подготовку текста данного конституционного законопроекта.

Сообщается, что к разработке данных изменений в Конституцию не были привлечены представители органов местного самоуправления и их ассоциации.

Ассоциация городов Украины выссказала 8 замечаний к проекту изменений в Конституцию.

1. Новые префекты - старое содержание

Префекты являются "наследниками":

- местных госадминистраций в части формирования и подчинения, отдельных функций;

- прокуратуры, которая существовала до ее реформы, в части восстановления общего надзора за ОМС и правом останавливать их акты по широкому кругу причин (без разграничения на собственные и делегированные). Это существенно расширит и без того широкие инструменты государственного влияния во всех сферах муниципальной жизни. Нарушаются положения Европейской хартии местного самоуправления об определении четких случаев государственного надзора и адекватности мер административного воздействия.

2. Сокращение срока полномочий местных избранников - нарушение равенства форм народовластия

Сроки полномочий местных советов и глав общин предлагается установить в 4 года (сейчас 5). Сроки полномочий Президента и Парламента остаются неизменны - 5 лет.

Обоснование такого неравенства форм народовластия отсутствует. На национальном уровне выборные лица получают больше времени для реализации своих задач, чем на местном уровне.

3. Потеря Киевом и Севастополем специального статуса

Такие города становятся обычными общинами, входящими в состав соответствующего округа и области или АР Крым (они отсутствуют в системе адмитеррединиц). Только для города Киева предусмотрены отдельные столичные функции.

Для этих городов не предусмотрено в переходных положениях, куда они территориально относятся.

4. Отсутствие адекватного места в админтерустройстве крупных общин (свыше 300 тысяч человек).

Все города входят в состав общин, общины в состав округов, а округа - в состав областей. Это приведет к диспропорциям и противоречиям при организации власти на всех уровнях из-за значительных различий по численности населения.

5. Путаница с термином "община".

Община одновременно - это и жители одного местного сообщества, и административная территория.

Вопреки правовой теории, наряду с организациями, юрлицами также признаются общины, которые по объективным причинам не могут действовать как полноценный субъект права. Согласно ч. 1 ст. 5, ст. 69 Конституции Украины общины действуют как составные народа Украины через выборы, референдумы, другие формы прямой демократии. По подавляющему большинству вопросов общины реализуют свои интересы через соответствующие органы местного самоуправления, которые и являются юридическими лицами в обычном понимании.

Вопреки логике в новой статье 143 допускается возможность местного референдума по бюджету и налогам, что прямо запрещено на государственном уровне статьей 74 Конституции, согласно которой референдум не допускается относительно вопросов налогов, бюджета и амнистии.

6. Отсутствие предохранителей от необоснованного пересмотра границ общин, округов, областей и их статуса

Государство оставляет за собой возможность в любое время пересмотреть эти вопросы. Очевидно декларативная норма о необходимости учета мнения соответствующих общин не помешает Киеву "перезапустить" любой местный совет.

7. Новые главы общин без определенных полномочий

В изменениях отсутствуют полномочия новых глав общин относительно председательства на заседаниях местных советов и руководства исполнительным органом совета. Это допускает возможность на уровне закона значительно ограничить их статус и возможности.

8. Децентрализация декларируется, но не предвидится

Перечень полномочий местного самоуправления общин предусмотрен только на базовом уровне, а округов и областей по сути отсутствует. Поэтому законами такие полномочия можно легко централизовать в любой момент. Гарантии финансовой и имущественной автономии остаются на уровне действующей Конституции.

"Ассоциация городов Украины надеется на доработку законопроекта. Иначе под эгидой децентрализации Украина рискует получить властную вертикаль старого образца вместо европейских институтов", - говорится в заявлении Ассоциации.

Подробный анализ изменений в Конституцию, предложенных президентом, можно прочитать здесь.

О деталях рассказала Олеся Медведева в Ясно.Понятно блоге: