Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович собиралась помешать получить данные по расследованию в отношении дел бывшего вице-президента Джо Байдена. Именно поэтому он считал своей задачей убрать ее с должности.

Об этом сообщает The New Yorker в статье издания, которая описывает расследование Джулиани в Украине и его общение с Юрием Луценко, бывшим генпрокурором.

"Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она собиралась усложнить расследование (против Байдена – Ред.) любому", - сказал Джулиани.

Ранее мы разбирались, что "накопал" Джулиани во время визита в Украину.

Как сообщала "Страна", бывший городской голова Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал - начал публиковать у себя в Twitter доказательства инсценировки импичмента президента США, основанные на материалах, которые он получил после встречи с украинскими источниками.

Напомним, что по данным Рудольфа Джулиани, в Украине под крылом посла США разворовали $5 млрд.