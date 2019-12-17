В СБУ заявили, что не давали Мустафе Найему доступ к гостайне
В СБУ сообщили, что заместителю гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафе Найему допуск к государственной тайне не предоставлялся и соответствующая проверка в отношении него не проводилась.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинских новостей.
"По состоянию на сегодня (16 декабря 2019 года - Ред.) допуск к государственной тайне указанному в Вашем запросе гражданину (Мустафе Найему - Ред.) Службой безопасности Украины не предоставлялся, соответствующая проверка не проводилась", - сказано в документе.
Фото: ukranews.com
Мы разбирались, зачем Мустафу Найема назначили топ-менеджером "Укроборонпрома".
Как сообщала "Страна", СБУ предоставила допуск с государственной тайне генеральному директору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на наличие у него гражданства Литвы.
При этом Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус получает минимальную заработную плату, а его заместитель по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем - в 10 раз больше.