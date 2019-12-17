Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке, которую вчера распространила исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход, и заявил, что сам он не планирует покидать пост главы министерства.

Об этом он рассказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Видео: Телеканал ICTV

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство страны. Тут уж не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет.

Что касается собственно того, какой должна быть заработная плата министра. Это вопрос не настолько критический, как его раскрутили в СМИ. Потому что народ говорит: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты", - рассказал Малюська.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что министр Малюська выложил фото своих ботинок на фоне слухов об отставке.