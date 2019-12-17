Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал о том, что его дети, пострадавшие в аварии на перекрестке в Чабанах 24 ноября, оставили самое страшное уже позади и чувствуют себя значительно лучше.

Фото с места аварии в Чабанах опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - рассказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина".

Он так же отметил, что у его младшего сына есть некоторые повреждения костей и теперь он восстанавливается дома. Больше всего в аварии пострадал старший сын Кулебы, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал омбудсмен.

Сам Николай Кулеба отметил, что физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра ежедневно напоминают о том страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они - самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как некий страшный сон", - признался омбудсмен.

Кулеба напомнил, что такие ситуации заставляют задуматься о главном - о ценности жизни и о своей семье. "Еще раз осмыслить нашу ответственность за детей, близких. Нужно быть очень внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней", - добавил он.