Вчера вечером, 16 декабря, под Киевом произошло серьезное ДТП, в котором лишь благодаря счастливой случайности обошлось без жертв. На Столичном шоссе, на выезде из столицы, столкнулись сразу три автомобиля. Land Cruiser протаранил Cherry, который вылетел на встречную полосу и там уже влетел в Renault, после чего тот перевернулся.

Об этом сообщает Информатор.

Столкновение случилось возле Чапаевского кладбища около 20:30. Как рассказал водитель Cherry, он ехал из Киева в сторону тренировочной базы ФК "Динамо". Он сбавил скорость недалеко от светофора, чтобы свернуть налево. В это время в него сзади на полном ходу влетел внедорожник. Cherry выбросило на встречную полосу, где автомобиль протаранил и перевернул Renault.

Фото: kiev.informator.ua

Одно авто оказалось на боку, второе едва не улетело в кювет. Несмотря на это, все участники аварии отделались испугом. Водитель Land Cruiser свою вину признал, сказав, что он отвлекся от дороги. На месте работал экипаж патрульной полиции, подробности ДТП устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Боярке водитель насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП.