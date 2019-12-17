Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, но слегка "промахнулась" при ловле обтекателя. Фото и видео
Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский телекоммуникационный спутник JCSat-18/Kacific-1, предназначенный для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако не обошлось и без ложки дегтя.
Спасательные корабли не смогли поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.
"Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели поймать половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы восстановить их для возможного использования при будущем запуске", - говорится в сообщении компании.
Фото и видео: twitter.com/SpaceX
SpaceX планировала впервые "поймать" две половинки обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой, с помощью специальных судов Ms. Tree и Мs. Chief. Прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.
Liftoff! pic.twitter.com/dPuCfa89Sc— SpaceX (@SpaceX) 17 грудня 2019 р.
Тем временем первая многоразовая ступень после отделения от ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.