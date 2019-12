Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский телекоммуникационный спутник JCSat-18/Kacific-1, предназначенный для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако не обошлось и без ложки дегтя.

Спасательные корабли не смогли поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.

"Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели поймать половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы восстановить их для возможного использования при будущем запуске", - говорится в сообщении компании.

Фото и видео: twitter.com/SpaceX

SpaceX планировала впервые "поймать" две половинки обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой, с помощью специальных судов Ms. Tree и Мs. Chief. Прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.

Тем временем первая многоразовая ступень после отделения от ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.