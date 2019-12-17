Американское издание The Washington Post опубликовало ранее засекреченные документы о военной операции США в Афганистане. Материал об этом появился на сайте издания 9 декабря.

В Afghan papers: Секретная история войны - сотни документов, которые прямо свидетельствуют о многих годах лжи, украденных миллиардах и тысячах смертей.

"В откровенных интервью высокопоставленные официальные лица США и другие, непосредственно вовлеченные в военные действия, подвергли критике то, как правительство [США] и вооруженные силы не справлялись с конфликтом в течение 18 лет, подробно описав многочисленные ошибки, плохие стратегии и повсеместную коррупцию, которые характеризовали этот конфликт", - пишет газета.

Участники интервью признавали, что не смогли рассказать общественности правду о войне в Афганистане.

Интервью проводились сотрудниками офиса Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) в рамках федерального проекта, посвященного изучению причин неудач самого длительного вооруженного конфликта в истории США.

В конечном итоге журналисты открыли более 2000 страниц ранее неопубликованных заметок и стенограмм из 428 интервью, а также несколько аудиозаписей.

Документы идентифицируют 62 из опрошенных, но SIGAR вычеркнул имена 366 других. В юридических сводках агентство утверждало, что эти лица должны рассматриваться как информаторы и информаторы, которые могут столкнуться с унижением, преследованием, местью или физическим ущербом, если их имена станут достоянием общественности.

Путем перекрестной ссылки на даты и другие подробности из документов, The Post независимо друг от друга определила 33 других человека, которые были опрошены, в том числе несколько бывших послов, генералов и чиновников Белого дома.

Washington Post получил право опубликовать документы в соответствии с Законом о свободе информации после трехлетнего судебного разбирательства.

Газета подчеркивает, что приняла решения опубликовать документы именно сейчас, а не ждать окончательного решения суда, "чтобы информировать общественность, пока администрация Трампа ведет переговоры с талибами и рассматривает вопрос о выводе 13 тысяч американских военных, которые остаются в Афганистане".

Издание утверждает, что документы также противоречат публичным заявлениям президентов, военных командиров и дипломатов США, которые год за годом уверяли американцев, что они добились прогресса в Афганистане и что в эту войну стоило ввязываться.

Некоторые чиновники описывали "явные и последовательные усилия правительства США по преднамеренному введению в заблуждение общественности".

Из документов следует, что в военном штабе в Кабуле и в Белом доме было "обычным делом" искажать статистику, чтобы создать впечатление, что Соединенные Штаты выигрывают войну, хотя это было не так, отмечает издание.

Глава SIGAR Джон Сопко заявил Washington Post, что документы показывают, что "американскому народу постоянно лгали".

Выяснилось, что США тратили огромные суммы денег, пытаясь изменить ситуацию в Афганистане, однако закрывали глаза на коррупцию.

Один неназванный руководитель из Агентства США по международному развитию (USAID) предположил, что 90 процентов потраченных ими средств были потрачены впустую.

"Мы потеряли объективность. Нам дали деньги, сказали потратить, и мы сделали это без причины", говорит он.

Один неизвестный подрядчик сказал правительственным интервьюерам, что он должен был выдавать по 3 миллиона долларов в день на проекты только в одном афганском районе, примерно размером с округ США. Однажды он спросил посещающего конгрессмена, может ли он ответственно потратить такие деньги в Штатах?

"Он сказал, черт возьми, нет. Ну, сэр, вы же только что обязали нас тратить их здесь, и я делаю это для сообществ, которые живут в грязных хижинах без окон", заявил возмущенный подрядчик.

С 2001 года Министерство обороны, Государственный департамент и Агентство США по международному развитию израсходовали или присвоили от 934 до 978 миллиардов долларов.

Такую оценку тратам с поправкой на инфляцию дала Нета Кроуфорд, профессор политологии в Университете Брауна.

За последние 18 лет Соединенные Штаты потратили около 9 миллиардов долларов на борьбу с наркотиками, но афганские фермеры выращивают больше опийного мака, чем когда-либо.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в прошлом году на долю Афганистана приходилось 82% мирового производства опия.

Обнародованные документы включают более 400 интервью с военными, дипломатами и чиновниками. Публикация The Washington Post показывает, что высокопоставленные чиновники США не рассказывали правду о войне в Афганистане в течение многих лет военной кампании, делая радужные, но лживые заявления. Они скрыли доказательства того, что война фактически проиграна.

По приведенным изданием данным Министерства обороны, с 2001 года более 775 000 американских военнослужащих были направлены в Афганистан, причем многие неоднократно. Из них 2300 человек погибли и 20 589 были ранены в бою.

Фото: washingtonpost.com

Газета привела записки Дональда Рамсфелда, министра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего. В них подчеркивается, что изначально у США не было четкой стратегии в Афганистане.

Десятки интервьюируемых подтвердили это, сообщив, что многие инициативы американцев в стране были обречены на провал, поскольку США не имели четкого представления о стране.

"Я не понимаю, кто плохие парни в Афганистане", - писал Рамсфелд.

Чиновники США помогли уничтожить легитимное афганское правительство, за которое они публично боролись.

Судьи, начальники полиции и бюрократы вымогали взятки, и многие афганцы отвернулись от демократии и обратились к талибам для обеспечения порядка.

В начале этого года Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пока не удалось добиться значительных успехов в Афганистане.

А в 2018 году президент США объявил о выводе войск из Сирии и Афганистана.