В Салтовском жилмассиве Харькова, на улице Гвардейцев Широнинцев, 49Г, женщина в квартире держала 6 собак. Об этом сообщает портал Dtp.ua.

Питомцев хозяйка не выгуливала 5 лет, и все они были сильно истощены. Кроме того, из-за отсутствия прогулок когти собак не стачивались об асфальт и сильно отросли, причиняя животным боль при ходьбе. Собаки справляли нужду прямо в квартире.

На женщину в КП "Центр обращения с животными" пожаловались ее соседи. Они сообщили о жестоком обращении с животными.

Фото: dtp.kiev.ua

Общаться с журналистами владелица собак отказалась.

Животных изъяли у хозяйки. Четвероногих обследовал ветеринар. Сейчас у их спасителей стоит задача откормить собак и постепенно их социализировать. Через некоторое время животным начнут приискивать новых хозяев.

В ноябре "Страна" писала о хмельницком топ-чиновнике, который привязал собаку к машине и протащил ее по дороге 1,5 км.

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