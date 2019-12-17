Журналист и участник движения против снятия моратория на продажу земли Дмитрий Василец сообщил, что при выезде из Фастова Киевской области полиция блокировала колонну аграриев, ехавших на акцию протеста под парламент.

Об этом Василец написал в своем Facebook.

По словам журналиста, якобы правоохранителям поступил сигнал о взрывчатке в колонне.

"...Полиция заблокировала колонну техники аграриев, которая направлялась в Киев под Верховную Раду на акцию протеста. Причина - якобы есть звонок о том, что в колонне может быть взрывчатка. Должны приехать кинологи. Чувствую в каждом тракторе найдут по ФСБшнику и тонне тротила...", - иронизирует журналист.

Скриншот: Facebook/ vasilets

Как писала "Страна", 17 ноября Василец, а также Надежда Савченко и Александр Семченко приняли участие в акции протеста у стен Офиса президента Украины против открытия в стране рынка земли.

А 16 декабря под Харьковом Нацкорпус перекрыл трассу, требуя отменить продажу земли в Украине.