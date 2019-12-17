Сотрудники проекта "Слідство.Інфо" проанализировали результаты экспертизы британского криминалиста Айвона Бирча и пришли к выводу, что вести разведку, минировать и взрывать автомобиль журналиста Павла Шеремета могла одна женщина. Об этом говорится в расследовании проекта.

Эксперты "Слідство.Інфо" напомнили, что Бирч рассмотрел сходство женщин, попавших под прицел камер наблюдения у места убийства в день преступления, 20 июля, когда закладывали взрывчатку и за несколько дней до этого, во время разведки местности.

Бирч оценил сходство женщины-разведчицы, фотографировавшей камеры, и женщины, минировавшей автомобиль Шеремета, как "умеренные доказательства в подтверждение".

Фото: slidstvo.info

Таким же образом специалист оценил сходство женщины, закладывавшей взрывное устройство под авто и женщины, приводившей бомбу в действие 20 июля. Бирч оценил сходство разведчицы и женщины, которая активировала взрывное устройство, как "умеренно весомые доказательства в подтверждение".

По мнению журналистов, выводы британца ставят под сомнение результаты расследования украинских правоохранителей.

Ранее "Страна" писала, что в МВД подтвердили пропажу записей видеокамер из дела Шеремета и намекнули на причастность к этому СБУ.

Мы также сообщали, что подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.