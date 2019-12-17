Нетрезвый водитель сбил насмерть сына героя Небесной Сотни, который погиб 20 февраля 201 года от пули на Институтской.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авария произошла в селе Большая Каменка поздно вечером. "Евгений Ткачук ехал на велосипеде. Автомобиль сбил его, по словам полицейских, на неосвещенном участке дороги. От полученных травм парень погиб на месте. Евгению было 23 года. Он был старшим ребенком в семье", - говорится в сюжете.

Правоохранители рассказывают, что пьяный водитель сбил парня на неосвещенном участке дороги.

Ранее сообщалось, что в Киевской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Правоохранители по горячим следам задержали водителя.

Еще мы писали, как в Киеве начальник из Госохраны сбил насмерть женщину.