Глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что следствию по делу Павла Шеремета не доступны некоторые записи с камер видеонаблюдения, информацию с которых снимали сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности.

Об этом Шевченко рассказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась у гостя, насколько соответствует действительности информация об исчезновении видео с камер наблюдения, расположенных в районе убийства Шеремета. Шевченко ее подтвердил.

"Я только могу повторить слова министра внутренних дел, который сказал об этом публично в пятницу, что следствию не доступны определенное количество записей с довольно хороших и ценных для следствия камер видеонаблюдения. Информацию с них сразу после совершения преступления снимали и сотрудники Национальной полиции, и сотрудники Службы безопасности Украины ", - сказал Шевченко.

Смотрите интервью с 7:40. Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

Он также добавил, что следствие хотело бы иметь в своем распоряжении иметь некоторые видеозаписи, но по разным причинам (в том числе бюрократическим) не может их заполучить.

Но он заверил, что "в этом направлении идет работа следствия тоже".

Ранее "Страна" приводила слова Арсена Авакова об исчезновении записей с 4 камер наблюдения.

Также мы цитировали заявление юриста Андрея Портнова о том, что СБУ подменила данные камер наблюдения в районе убийства Павла Шеремета.