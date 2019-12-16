В донецком "Шахтере" поделились ожиданиями от матчей с португальской "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.

Слова представителей "горняков" передает пресс-служба донецкого клуба.

Наставник дончан Луиш Каштру отлично знает предстоящего соперника, которому противостоял еще в чемпионате Португалии.

"Бенфика" очень сильная, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока - Винисиус и Пицци - в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная Бруну Лаже. С этим соперником всегда сложно. Мы должны добиться хорошего результата в первой встрече, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично", - сказал Каштру.

Гендиректор "горняков" Сергей Палкин отметил, что португальцы - соперник уровня Лиги чемпионов.

"По большому счету "Бенфика" - команда уровня Лиги чемпионов. Хоть мы из этого турнира и выбыли, но для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень сильный, а шансы - 50 на 50", - сказал Палкин.

"Считаю, "Шахтеру" вполне по силам пройти "Бенфику". Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. "Бенфика" любит контролировать мяч, проводить быстрые контратаки", считает защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Напомним, первый матч "горняки" проведут дома 20 февраля, а ответный на выезде 27 февраля.

Ранее "Страна" рассказывала, что Шахтер продлил контракт со своим лидером атаки до 2021 года.

Еще отметим, что Шахтер обыграл Зарю в 18 туре УПЛ и ушел на зимние каникулы с 50 очками.