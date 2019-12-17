Децентрализация: попытка №3

Вчера началась третья попытка провести в Украине децентрализацию власти.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию, которым упраздняются областные и районные администрации, а власть передается исполкомам облсоветов.

Впервые подобная схема власти была предложена еще в политреформе 2004 года, однако тогда за нее проголосовали лишь в первом чтении.

В 2015-м практически аналогичный законопроект предложил Петр Порошенко – за него парламент проголосовал в первом чтении, но потом похоронили и это предложение.

Нынешний проект – это, по сути, реинкарнация проекта Порошенко. Представители президента в областях будут называться префектами (как это уже было предложено в законе о столице), а районы переименуют в округа.

В законопроекте не записано, но уже известно, что переименование районов в округа будет не механическим – одновременно с этим власть хочет существенно сократить количество районов. То есть округов. Так, в самой большой Днепропетровской области хотят оставить всего 5 округов вместо 22 районов, зато самые маленькие области вроде Тернопольской и Черновицкой поделят на три округа (хотя эти области в три раза меньше Днепропетровской).

При этом во власти утверждают, что услуги для населения – медицинские, административные и т. д. – не будут зависеть от размеров районов (потому что главным в этом вопросе станет первичный уровень – громады). Однако все равно непонятно, зачем создавать в одной области округа по 600 тысяч, а в другой – в два раза меньше.

В законопроекте, как это было и при Порошенко, прописано вычеркивание из Конституции перечня областей. При этом власти заявляют, что не собираются укрупнять мелкие области или, наоборот, разукрупнять большие. Если это так, то единственная причина, по которой перечень убирают, – это желание 226 голосами переименовать Днепропетровскую область. И хорошо, если в Днепровскую, а не в Сичеславскую.

Будет ли на Донбассе постоянное перемирие?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил, что на ближайших выходных на Донбассе может установиться постоянное перемирие. То есть перемирие не новогоднее или школьное, а непрерывное. Причем, по словам министра, это не его личное мнение, а договоренность, достигнутая на встрече "нормандской четверки". То есть вполне официальный документ.

Постоянное перемирие – это было бы здорово. Вот только такая договоренность не очень соответствует другим новостям из Парижа. В частности, остается непонятным, почему, соглашаясь на (или даже инициируя) постоянное перемирие, Зеленский и его команда отказались от полного разведения войск с обеих сторон линии разграничения уже в ближайшие четыре месяца. Ведь такое разведение как раз и сделало бы постоянное перемирие более реальным. А в ситуации, когда войска стоят друг напротив друга, риски срыва перемирия остаются практически стопроцентными.

Впрочем, причина не только в том, что дуло смотрит в дуло.

Парижская встреча показала, что между Украиной и Россией остаются непримиримые противоречия в вопросе выполнения Минских соглашений. А потому, каким бы ни было потепление по другим направлениям, до сих пор не ясно, как будет решаться главный вопрос. Ведь пока нет выполняющегося мирного плана, любое перемирие будет временным.

Проверит ли власть след СБУ в убийстве Шеремета?

Одной из главных тем обсуждений вчера был возможный поворот в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – о возможной причастности к нему СБУ. Сразу несколько источников заявило о том, что в преступлении может быть замешана украинская спецслужба.

Но пока ситуация с убийством Шеремета в данном контексте становится очень похожей на ситуацию с убийством другого журналиста – Олеся Бузины: как только в следствии возникает версия о причастности спецслужбы, так тут же эта ниточка обрывается. Между тем, как раз расследование этого направления могло бы дать ответ на вопрос о том, кто же "заказал" журналистов.

Сегодня модной является тема детектора лжи. И было бы совсем не лишним допросить на этом детекторе бывшего главу СБУ Василия Грицака, а также руководство отдельных подразделений спецслужбы. Потому что, если СБУ причастна, то вполне может возникнуть связь и с отдельными высшими чиновниками государства времен 2015-16 годов.

По крайней мере, именно эта версия выглядит наиболее логичной в контексте событий того периода: убийство Бузины было выгодно власти как устрашение антимайдановской части общества, а убийство Шеремета – как устрашение прозападной. То есть тех угроз для власти, которые были актуальны в каждый из периодов.

Если власти действительно важно найти заказчиков, а не мусолить версию насчет дестабилизации, то расследовать версию причастности СБУ к обоим убийствам нужно в первую очередь. Это нужно, кстати, и самой власти, поскольку заказные убийства могут касаться не только журналистов.

Нужна ли украинцам декоммунизация?

Одной из самых громких тем вчерашнего дня стала новость о том, что жителя Одесской области осудили на год условно за то, что он 9 мая проехал по селу с флагом СССР, на котором было написано "Отечественная война".

И дополнением к этой новости стал комментарий нового директора Института нацпамяти о том, что одной из основных задач этого института при новом руководстве станет завершение декоммунизации.

Между тем, большинство избирателей Владимира Зеленского ожидали, что задачей власти будет не окончание декоммунизации, а борьба с ее перегибами. Потому что некоторые из поставленных предшественником Дробовича Владимиром Вятровичем целей являются не декоммунизацией, а борьбой с национальной памятью.

Многим в украинском обществе не понравилось то, что сносили памятники Владимиру Ленину или переименовывали города, связанные с такими невинными названиями как Комсомол. Однако с большинством этих изменений все-таки смирились. Но – не с теми запретами, которые связаны с Великой Отечественной войной.

Как ни корректируй национальную память, из нее нельзя вытравить то, что победа в этой войне была добыта под красным советским флагом, а не под нынешним сине-желтым. И как не корректируй национальную память, большинство граждан Украины никогда не поставит знак равенства между Красной армией и армией нацистской Германии, никогда не признает тезис о том, что в 1943-44 годах просто одна оккупация сменилась другой.

Большинство граждан Украины никогда не признает этого хотя бы потому, что их деды и прадеды сражались в Красной армии и погибали за эту Победу. Признать их оккупантами – значит, признать оккупантами себя.

73% украинцев голосовали, в том числе, за то, чтобы не предавать своих предков. И не случайно Зеленский весной фотографировался возле могилы деда. Поэтому, если президент все еще разделяет взгляды собственных избирателей, ему нужно остановить репрессии против памяти о Великой Отечественной войне. В противном случае ему сразу нужно готовиться к тому, чтобы сменить Порошенко в качестве вождя 8%-й элиты.

Марина Порошенко дождалась "давления ОП", чтобы уйти

Марина Порошенко подала в отставку с поста главы Украинского культурного фонда. Причем сделала это с демаршем, объявив, что уходит "из-за давления Офиса президента". И можно даже предположить, что это правда. Офису президента просто надоело читать заголовки о том, что правительство выделило 700 миллионов для жены бывшего президента.

И это было бы ужасно для демократического общества, если бы не одно обстоятельство.

Чтобы понять его, нужно ответить на вопрос: а в каком качестве Марина Порошенко возглавила культурный фонд? Может быть, она была известным культурным деятелем, чьи заслуги государство не могло игнорировать – к примеру, как не может игнорировать заслуги президента Академии наук Бориса Патона?

Вряд ли кто-то сможет отрицать то, что Марина Порошенко возглавила фонд просто как тогдашняя первая леди государства. Соответственно, потеряв этот статус, она потеряла право возглавлять структуру, финансируемую из госбюджета. Ведь было бы сложно представить, что Мишель Обама возглавляет какой-нибудь фонд, финансируемый из бюджета при Дональде Трампе.

Так что ужасно не "давление Офиса президента", а то, что у Марины Порошенко не хватило порядочности, чтобы добровольно уйти в отставку сразу после поражения ее мужа на выборах.