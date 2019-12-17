Последний печатный выпуск советского и украинского литературно-художественного иллюстрированного журнала сатиры и юмора "Перец. Веселая республика" выйдет в декабре 2019 года. После этого издание будет выходить только в электронном виде.

Об этом сообщается в официальном Facebook журнала.

Сотрудники редакции призвали читателей поддержать издание морально и материально.

Скриншот и фото: Facebook/ PerecRepublic

В комментарии к своему же посту сотрудники "Перца" напомнили, что журнал уже закрывался в 2013 году.

"По инициативе прихвостней Януковича из ГП "Пресса Украины" "Перец" закрыли в декабре 2013 года. Он периодически выходил на одном листочке с обеих сторон в виде боевого листка "Перец на передовой". Выдавали его на волонтерских началах и распространяли в зоне АТО", - сказано в записи.

По инициативе творческой группы журнал возродили в январе 2017 года. Однако, даже в отсутствие Януковича и его "прихвостней" при власти, средств подписчиков хватало только на верстку, корректуру текстов и печать. Львиную долю денег забирала "Укрпочта" на доставку журнала. Сатирики, карикатуристы и редакторы работали бесплатно.

В итоге из-за отказа "Укрпочты" доставлять журнал в сельскую местность, рост цены на полиграфию и бумагу и нежелание подписчиков "платить за журнал цену, равную 150 гр вареной колбасы", было решено перейти на цифровой формат.

Скриншот: Facebook/ PerecRepublic

Журнал "Перец" был основан в 1922 году в Харькове. Выход издания трижды останавливался. Пик его популярности пришелся на 1970-1980 годы. Наряду с общесоюзным журналом "Крокодил" он был известнейшим печатным изданием сатирико-юмористического профиля в СССР.

В сентябре "Страна" сообщала о приостановке издания газеты "Сегодня".

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