Фракция "Слуги народа" на своем заседании сегодня почти согласовала модель внедрения рынка земли.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в своем Facebook.

По словам Кравчук, введению рынка земли было посвящено сегодняшнее заседание фракции.

"...Мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине. А именно. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме. Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Речь идет о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - отметила Кравчук.

Также на фракции говорили о том, что необходимо исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Для этого применят специальные механизмы.

Нардепы обсуждали и модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель. Потому что в "Слуге народа" после открытия рынка рассчитывают "на бум сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов".

Кроме того, Кравчук анонсировала рассмотрение 17 декабря утром на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроекта об игорном бизнесе и завтра же этот законопроект может быть внесен в зал.

Скриншот: Facebook/ yevheniya.khudzik

Ранее "Страна" приводила рассказ о работе наз законопроектом о рынке земли советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака. Он в целом подтверждает слова Кравчук.

Мы также называли цену гектара после открытия рынка земли.