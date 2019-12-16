В Будапеште арестовали украинского капитана, чье судно столкнулось с лодкой на Дунае
В Будапеште повторно арестовали украинца-капитана судна Viking Sigyn, в результате столкновения которого с туристической лодкой на Дунае погибли 28 человек.
Соответствующее решение принял Центральный районный суд Пешта, сообщает AP.
В решении суда отмечается, что капитана судна снова поместили под стражу из-за опасения, что он может попытаться скрыться до того, как состоится суд. Отмечается, что соответствующее решение суда может быть обжаловано.
Напомним, вечером 29 мая в Будапеште на реке Дунай произошло столкновение прогулочного катера "Русалка" с круизным лайнером Viking Sigyn. В результате аварии катер перевернулся и затонул.
Ранее сообщалось, что капитана судна, украинца, могут посадит в тюрьму на 11 лет.
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