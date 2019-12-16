Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду. Об этом сообщает агентство "Українські новини".

По словам генпрокурора, приказ был подписан еще на прошлой неделе, 11 декабря. Рябошапка подписал его, так как ранее Говда подал в отставку по собственному желанию.

"Приказ (об увольнении - Ред.) есть", - коротко уведомил журналистов руководитель ГПУ.

Генеральная прокуратура назначила Романа Говду, который до того занимал пост заместителя генерального прокурора, прокурором Киева 6 июля 2016 года.

До этого назначения Говда успел побыть замом двух генпрокуроров: Виктора Шокина и Юрия Луценко.

Ранее "Страна" вкратце рассказывала о карьере Говды.

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