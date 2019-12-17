Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, которого освистали в Испании. Ему кричали с трибун "гр@ный нацист", из-за чего пришлось остановить матч, а сам футболист после этого плакал в раздевалке.

Как вчера уже рассказывала "Страна", клише "нациста" тянется в Европе за Зозулей давно - после его фото с портретом Бандеры и поездок в АТО к украинским солдатам.

Также утверждается, что у него есть татуировки в виде свастики, которых, однако пока никто не видел.

В этой двусмысленной истории футболиста поддержала украинская власть. Сначала заявление в его пользу выпустил МИД, потом отметился президент.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - написал Зеленский в Facebook.

Интересно, что здесь Зе поступил, как и его предшественник на президентском посту: Порошенко в одном из похожих скандалов также выпускал пост в поддержку Зозули.

Учитывая тонкость этой темы - все-таки обвинения в нацизме на территории ЕС - украинский президент мог бы и промолчать (тем более, что уже выступил МИД). Однако избран был путь, который позволит противникам футболиста в Европе обвинять в нацизме уже всю украинскую власть.

В Сети обсуждают спорное заявление Зеленского.

"Даже Зеленского не поддерживает вся Украина. Даже не все те, кто поддерживает Зеленского, поддерживают то, что Зеленский поддерживает нациста и расиста Зозулю. В следующий раз головой думайте, когда в сторонников нацистов всю страну записывать будете. Или пишите: вся Украина кроме Скубченко", - пишет блогер Александр Скубченко.

Журналист Денис Гороховский поделился постом Зеленского и увидел в нем риторику бывшего президента Порошенко.

"Иногда мне кажется, что Порошенко украл логин и пароль от акка Зеленского".

"Ситуация с реакцией преЗЕдента на проблемы бывшего (украинского - Ред.) футболиста в Испании демонстрирует принципиальное неумение самого ЗЕро и его приближенных вести информационную войну.

Вписывание за бывшего футболиста на гос. уровне не только раздувает проблему самого бывшего футболиста, но и выставляет самого государство в неприглядном виде", - считает блогер Дмитрий Коломийченко.

"В последнем скандале с нац-футболистом Зозулей в Испании Зеленский поступил, мягко скажем, неумно. А если не мягко, то пипец как тупо", - считает журналист Юрий Ткачев.

Журналист Андрей Манчук увидел в реакции Украины на случай с Зозулей очередной случай двоемыслия украинского мейнстрима, в котором пытается быть и Зеленский.

"История с Зозулей - очередной пример шизофренического двоемыслия патриотов.

Они возмущаются напоказ обвинениями в адрес футболиста - никакой он де не националист, украинских нацистов не существует, это все российская пропаганда.

А потом, хитро перемигиваясь между собой, постят в бложиках бандеровскую символику вместе с рунами и свастонами.

То же самое с добробатовцем Антоненко, обвиняемым в убийстве Павла Шеремета. Сначала нам говорят, что он чуть ли не еврей (с набитым на груди коловратом и фоточкой Гитлера на фейсбуке), и якобы не мог выступать за "идеи величия арийской расы".

А потом делают из этой фразы мемасик, и добавляют: "как будто эти идеи - что-то плохое".

Патриоты уверенно говорят, что одесситы сожгли сами себя - но не устают благодарить героев нации за "зачистку Одессы".

Патриоты призывают "защитить наших людей на Донбассе" - а чуть ниже пишут, что этих людей надо депортировать или поразить в гражданских правах.

Они рассказывают, что режим прекращения огня нарушают исключительно сепары - а потом призывают не жалеть снарядов для Донецка и Горловки, публикуя отчеты о боевых операциях ВСУ.

Они утверждают, что в Украине нет политических преследований и цензуры - и тут же требуют запрещать, штрафовать, мочить и сажать, за любое проявление инакомыслия и альтернативные взгляды.

Они кричат о жертвах войны - и заявляют, что ее нужно продолжать бесконечно.

Ложь - себе и другим - вошла в плоть и кровь украинского политического класса, стала удобной привычкой и способом жизни. Ее просто не замечают, или считают необходимым качеством настоящего патриота, обязанного скрестить за спиной пальцы, обманув всех и вся во имя высших целей национального дела.

А потом зигануть в тесном кругу соратников".

"Роме было бы лучше прийти в шоу Скрыпина и Соколовой и ответить на вопрос "чей Крым?". И раздеться на камеру - ну, чтобы все убедились, что татуха со свастикой - выдумки руки Кремля", - пишет журналист Макс Назаров.