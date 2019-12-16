Киево-Святошинская местная прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине за смертельное ножевое ранение, которое он нанес 6 декабря во время ссоры.

По данным следствия, подозреваемый во время спора с 31-летним местным жителем нанес ему прямой удар ножом в грудную клетку и похитил у него паспорт. Вследствие полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, передает прокуратура.

Позже оказалось, что указанный человек причастен к совершению еще одного преступления. Так, в сентябре этого года при аналогичных обстоятельствах злоумышленник нанес ножевой удар в грудь другому мужчине, который получил тяжелые телесные повреждения и сейчас находится на лечении.

По ходатайству прокуратуры судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины мужа ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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