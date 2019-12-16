В воскресенье, 15 декабря, в городе Боярка Киевской области на перекрестке улиц Белогородская - Молодежная водитель на автомобиле марки "Мерседес" совершил наезд на пешехода, в результате чего тело потерпевшего разорвало на части, и скрылся с места трагедии.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Личность водителя удалось оперативно установить и принять меры к установлению его места нахождения с целью последующего задержания.

Полицейские Киевской области расследуется уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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