В Боярке водитель насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Фото автомобиля
В воскресенье, 15 декабря, в городе Боярка Киевской области на перекрестке улиц Белогородская - Молодежная водитель на автомобиле марки "Мерседес" совершил наезд на пешехода, в результате чего тело потерпевшего разорвало на части, и скрылся с места трагедии.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.
Личность водителя удалось оперативно установить и принять меры к установлению его места нахождения с целью последующего задержания.
Полицейские Киевской области расследуется уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.
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