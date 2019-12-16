Юрий Гаравский, называющий себя бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказал, как были похищены и убиты оппозиционные политики, добивавшиеся отставки президента Александра Лукашенко.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Deutsche Welle.

По его словам, весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. В их числе был и сам Юрий Гаравский.

По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он же, как заявляет Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена.

Бывший собровец убежден, что об этих убийствах знали высшие должностные лица Беларуси - тогдашние глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман.

Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, но утверждать это не берется. "Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов - ничего такого нет", - говорит Гаравский.

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти под руководством Павличенко". "Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия - мягко выражаясь - очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, я думаю о президенте Беларуси", - подчеркнул Пургуридес в интервью DW.

Заявления бывшего бойца СОБРа способны дать новый импульс выяснению обстоятельств предположительно заказных убийств 20-летней давности. В этом уверена немецкий политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause), член комитета бундестага по правам человека. "Нельзя забывать, что серьезные обвинения в том, что президент Лукашенко лично был вовлечен в эти преступления, до сих пор не сняты. Правительство Германии и ЕС не имеют права прекращать требовать разъяснений. Они должны делать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответу", - заявила Маргарете Баузе DW.

Гаравский готов рассказать все под присягой

Юрий Гаравский бежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил убежища. В данный момент его ходатайство находится на стадии рассмотрения. В русскую редакцию DW Гаравский обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой в суде.

При этом в ответах Гаравского на некоторые вопросы DW чувствовалась недосказанность. Так, не до конца ясно, как именно ему удалось бежать из Беларуси, чем он занимался после увольнения из СОБРа. Однако Юрий Гаравский предоставил DW оригиналы и копии документов, подтверждающих его личность и историю. После проверки сообщенных им фактов - насколько это было возможно - и принимая во внимание их значимость, DW решила опубликовать интервью.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Минске несколько дней подряд протестовали против интеграции Беларуси с Россией.

Еще отметим, что перед встречей с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь входить в состав России не будет.