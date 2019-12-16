На международном форуме "Будущее Киева" 16 декабря мэр столицы Виталий Кличко представил проект Генерального плана - стратегию развития мегаполиса на следующие 20 лет.

Полностью презентация опубликована на сайте коммунальной организации "Киевгенплан".

Ключевые изменения в плане касаются строительства и транспортной сферы столицы.

Строительство

Образование киевской агломерации с населением до 5,2 млн человек. Она включит единую транспортную и экологическую системы, систему объектов совместных интересов и инфраструктуру, которая позволит добираться из пригорода в центр за 40 минут.

За 20 лет в столице планируется построить 28,6 млн кв м нового жилья. Это около 340 000 квартир всего и 17 000 квартир в год со средней площадью 84 кв м. (Для сравнения, в 2018 году в Киеве сдали в эксплуатацию 1,25 млн кв м жилья или 15 000 квартир). Цель власти - выйти на среднюю обеспеченность жильем не меньше 29 кв м на человека.

Реконструкция 1500 хрущевок.

Формирование системы общественных центров, которые будут расположены у основных транспортных магистралей и пересадочных узлов.

Система общественных центров

Создание 45 000 новых мест в детских садах и 67 000 - в школах.

Сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5500 га, размещение на освободившихся участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов. Так, на Троещине планируется построить индустриальный парк "Киевская бизнес-гавань".

Увеличение зеленых зон на 2300 га. В плане предусмотрена разбивка 50 новых скверов, 36 парков и 17 лесопарков возле жилмасивов.

План по озеленению

Ликвидация опасных предприятий в пределах города или замена вредных технологий экологичными.

Запрет высотной застройки возле 3500 объектов культурного наследия.

Транспорт

Строительство четвертой Подольско-Выгуровской линии метрополитена на Троещину и перспективной пятой. Общая протяженность линий метрополитена увеличится в 1,5 раза.

Включение железной дороги в единую систему метрополитен-скоростной трамвай, создание новых пересадочных узлов.

Транспортная система Киева

Строительство трех новых транспортных переходов через Днепр и Большой окружной дороги.

Увеличение протяженности магистральной уличной сети с 3742 до 3870 км.

Развитие велоинфраструктуры, отдельных полос для общественного транспорта и многоярусных паркингов.

Дальнейшее развитие аэропорта "Борисполь" и резервирование территории для строительства нового аэропорта "Рославичи" между Обуховым и Васильковым.

Согласно прогнозам градостроителей, через 20 лет в Киеве будут постоянно проживать 3,8 млн человек. Сейчас в столице зарегистрированы 3,36 млн человек.

Полный проект генплана представят на обсуждение общественности в январе 2020 года.

На днях "Страна" сообщала о решении Киевсовета о расширении границ столицы.

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