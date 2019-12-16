Опубликованы фото и карты, каким будет Киев через 20 лет по новому генеральному плану
На международном форуме "Будущее Киева" 16 декабря мэр столицы Виталий Кличко представил проект Генерального плана - стратегию развития мегаполиса на следующие 20 лет.
Полностью презентация опубликована на сайте коммунальной организации "Киевгенплан".
Ключевые изменения в плане касаются строительства и транспортной сферы столицы.
Строительство
- Образование киевской агломерации с населением до 5,2 млн человек. Она включит единую транспортную и экологическую системы, систему объектов совместных интересов и инфраструктуру, которая позволит добираться из пригорода в центр за 40 минут.
- За 20 лет в столице планируется построить 28,6 млн кв м нового жилья. Это около 340 000 квартир всего и 17 000 квартир в год со средней площадью 84 кв м. (Для сравнения, в 2018 году в Киеве сдали в эксплуатацию 1,25 млн кв м жилья или 15 000 квартир). Цель власти - выйти на среднюю обеспеченность жильем не меньше 29 кв м на человека.
- Реконструкция 1500 хрущевок.
- Формирование системы общественных центров, которые будут расположены у основных транспортных магистралей и пересадочных узлов.
Система общественных центров
- Создание 45 000 новых мест в детских садах и 67 000 - в школах.
- Сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5500 га, размещение на освободившихся участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов. Так, на Троещине планируется построить индустриальный парк "Киевская бизнес-гавань".
- Увеличение зеленых зон на 2300 га. В плане предусмотрена разбивка 50 новых скверов, 36 парков и 17 лесопарков возле жилмасивов.
План по озеленению
- Ликвидация опасных предприятий в пределах города или замена вредных технологий экологичными.
- Запрет высотной застройки возле 3500 объектов культурного наследия.
Транспорт
Строительство четвертой Подольско-Выгуровской линии метрополитена на Троещину и перспективной пятой. Общая протяженность линий метрополитена увеличится в 1,5 раза.
Включение железной дороги в единую систему метрополитен-скоростной трамвай, создание новых пересадочных узлов.
Транспортная система Киева
- Строительство трех новых транспортных переходов через Днепр и Большой окружной дороги.
- Увеличение протяженности магистральной уличной сети с 3742 до 3870 км.
- Развитие велоинфраструктуры, отдельных полос для общественного транспорта и многоярусных паркингов.
- Дальнейшее развитие аэропорта "Борисполь" и резервирование территории для строительства нового аэропорта "Рославичи" между Обуховым и Васильковым.
Согласно прогнозам градостроителей, через 20 лет в Киеве будут постоянно проживать 3,8 млн человек. Сейчас в столице зарегистрированы 3,36 млн человек.
Полный проект генплана представят на обсуждение общественности в январе 2020 года.
На днях "Страна" сообщала о решении Киевсовета о расширении границ столицы.
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