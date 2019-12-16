Языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила, что творческие деятели в своих текстах могут нецензурно выражаться и употреблять суржик.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу".

Чиновница сообщила, что в Украине творит плеяда писателей и поэтов-постмодернистов, которые прибегают к суржику и даже нецензурной лексике в качестве художественного приема.

"Например, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело, если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык - это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка, он недостоин обслуживать сферы жизни, и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", - объяснила различие Монахова.

По ее словам, в каждом случае будет необходима лингвистическая экспертиза.

"Если это касается искусства - это одна история. А если у кого-то цель оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом... Будет четко прописан алгоритм, критерий того, умышленно ли это сделано, или это искусство. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все", - успокоила омбудсмен.

Также она рассказала о новой общественной языковой коллегии.

"При секретариате будет создана общественная коллегия, поскольку нам нужен фидбэк от граждан. Мы будем приглашать к диалогу и активистов по языковым вопросам, людей, которые активно защищают язык, и языковедов, и писателей, всех желающих. Даже если человек работает в супермаркете на кассе, но переживает за судьбу украинского языка, пусть приходит, выражает свои предложения, мысли, наблюдения. Это должен быть диалог с обществом", - пояснила чиновница.

Также она добавила, что вступит в полномочия через 6 месяцев. За полгода ей предстоит создать секретариат и собрать команду, которая будет принимать жалобы, участвовать в судебных процессах и мониторить исполнение языкового закона.

Ранее "Страна" приводила планы Монаховой по украинизации Донбасса.

Мы цитировали и ее предупреждение о том, что за несоблюдение положений закона о тотальной ураинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков.