В столичном метрополитене, где в вечерний "час пик" произошел сбой системы, разъяренная толпа устроила погром. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообщении указывается, что инцидент произошел на станции "Площадь Льва Толстого", где работники метрополитена решили отключить возможность оплаты проезда банковской картой.

Из-за этого на станции образовалась огромная толпа, которая не могла попасть на нужные поезда. Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой.

В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от киевского метрополитена.

Фото: facebook.com

На странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook подтвердили, что был сбой, а в 21:00 на коммунальном предприятии сообщили, что специалисты "почти устранили неисправность и уже перезапускают систему".

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня в Киеве накануне запуска е-билета переход на систему отсрочили почти на полгода.

Также мы писали о том, что в конце ноября в киевском метро произошел масштабный сбой в час-пик.