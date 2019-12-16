Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провел встречу с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, в ходе которой стороны согласовали последующие действия после встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

Об этом написала пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус в своем микроблоге в Twitter.

"Заместитель госсекретаря Хейл встретился 13 декабря с вице-премьер-министром Украины Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили следующие шаги после Нормандии и важность дальнейшего прогресса в реформах", - заявила Ортагус.

Фото: twitter.com

Как говорится в заявлении Государственного департамента США, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги после саммита в нормандском формате, а также "важность дальнейшего прогресса в повестке дня реформ для обеспечения успеха Украины".

Как сообщалось, 11-13 декабря Кулеба находится с визитом в Вашингтоне.

Напомним, что Меркель и Путин заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

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