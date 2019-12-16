Петр Порошенко и его жена Марина внесла 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу о бронежилетах, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"В ходе благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку Марченко, за три дня более три тысячи активистов собрали более миллиона гривен, остальную часть необходимой суммы внесли Петр и Марина Порошенко", - говорится в сообщении.

"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, организованного против волонтеров, добровольцев, наших воинов, защитивших Украину против российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни единого шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", - заявил Петр Порошенко.

Во время благотворительного концерта группы Ot Vinta он сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку до этого генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО.

"Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя "киборг". Их ничего не остановило. Так же, как дрогнула рука в ГБР, когда они подписывали возбуждение дела по Марусе Зверобой, по Федыне. По морякам, которые пошли Керченским проливом. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко убежден, что главная цель преследований против патриотов - это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет. "Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир - это реваншизм, путинизм, за волосы возвращение нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", - отметил он.

Порошенко также сообщил, что обстоятельства так называемого "дела Марченко", хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления. Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии.

Согласно информации ГО "Солидарна справа громад", которая запустила марафон по сбору средств, до необходимой суммы оставалось собрать 18 млн 496 тыс. грн.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

Напомним, что суд арестовал с залогом в 76 млн генерала Марченко, который покупал некачественные бронежилеты.

Но впоследствии суд снизил размер залога для Марченко в 4 раза.