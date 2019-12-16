Верховный суд определил, когда суд гражданской юрисдикции может отменить арест на имущество. Соответствующее решение содержится в постановлении БП от 8 ноября 2019 года № 643/3614/17, пишет Лига.

Требования об освобождении имущества из-под ареста, основывающиеся на праве собственности на него, являются разновидностью негаторного иска и могут быть рассмотрены судом гражданской юрисдикции. Рассмотрение этих требований по правилам уголовного судопроизводства законом не предусмотрено. Суд уголовной юрисдикции компетентен рассматривать гражданский иск исключительно вместе с уголовным делом, поступившим в суд с обвинительным заключением.

Истцы ссылались на то, что в 2008 году постановлением следователя прокуратуры был наложен арест на имущество обвиняемого, в частности, на квартиру. При этом в указанном постановлении следователя содержится ссылка на то обстоятельство, что указанная квартира принадлежит одному из истцов на праве общей совместной собственности.

Приговором районного суда этого истца признали виновным в совершении преднамеренного убийства с целью скрыть иное преступление или облегчить его совершение и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.

Истцы ссылались на то, что указанная выше квартира принадлежат им на праве общей частичной собственности, просили иск удовлетворить.

Заочным решением районного суда иск удовлетворен. Снят арест с квартиры, наложенный постановлением прокуратуры. Исключены из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество ведомости относительно ареста на указанную квартиру. Решен вопрос распределения судебных расходов.

Определением апелляционного суда заочное решение районного суда отменено. Производство по делу закрыто. Решен вопрос распределения судебных расходов.

Определение апелляционного суда мотивировано тем, что вопрос снятия ареста с недвижимого имущества, наложенного в пределах уголовного производства, должно решаться в порядке УПК и не может быть предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства на что истцы подали касационную жалобу.

Большая Палата решила, что заключение апелляционного суда о том, что вопрос об исключении имущества из-под ареста должно рассматриваться в порядке УПК является необоснованным.

Арест на спорное имущество был наложен во время действия УПК Украины 1960 года по процедуре, установленной действующим нормативно-правовым актом.

Суд уголовной юрисдикции компетентен рассматривать гражданский иск исключительно вместе с уголовным делом, поступившим в суд с обвинительным заключением, и только в случае, если его заявляет тот, кому был нанесен материальный ущерб от преступления и который предъявляет требование о его возмещении к обвиняемому или к тем, кто несут материальную ответственность за его действия (ч. 1 ст. 28 УПК Украины 1960 года).

Лица предъявляли иск не в связи с нанесением им материального вреда обвиняемым, а на основании необоснованного ограничения их права собственности постановлением следователя.

Так, требования об освобождении имущества из-под ареста, основывающиеся на праве собственности на него, выступают в качестве способа защиты указанного права (разновидностью негаторного иска) и возникают из гражданских правоотношений и могут быть рассмотрены судом гражданской юрисдикции. С учетом вышеприведенного, решение этих требований по правилам уголовного судопроизводства законом не предусмотрено.

Напомним, что украинцы получили право на возврат 1% пенсионного сбора с покупки жилья, и отсуживают свои деньги.

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