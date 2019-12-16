В Украину не пустили тележурналиста канала НТВ, сотрудников которого уже заворачивали с авиарейса 13 декабря. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя Государственной погранслужбы Андрея Демченко.

По словам Демченко, россиянин не смог подтвердить цель своего визита.

"Рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны" прибыл журналист телеканала НТВ, который заявил, что планирует освещать события в Украине. Однако никаких документов в подтверждение своих слов он не предоставил", - сказал чиновник.

Демченко также напомнил, что телеканал НТВ находится в санкционных списках СНБО.

Хотя представитель пограничников не назвал фамилию журналиста, российские СМИ сообщают, что речь идет о региональном корреспонденте канала Алексее Чеботареве.



Алексей Чеботарев. Фото: ntv.ru

Напомним, на встрече нормандской четверки в Париже президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских журналистов.

Сегодня стало известно о запрете въезда в Украину на три года журналистам из съемочной группы телеканала Министерства обороны РФ "Звезда".