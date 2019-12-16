Влад Добош, адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко ("Лисы"), заявил, что готов представить доказательства наличия алиби у его подзащитной.

Об этом он сказал во время онлайн-стрима в своем в Facebook.

Добош также пожаловался на отказ следователей в предоставлении ему материалов дела.

"Полный игнор со стороны следователей. В группе следователей примерно 45 человек - и ни одного не найдется, чтобы мне предоставили материалы дела. Мы готовы сотрудничать со следствием, проводить любые следственные действия, готовы участвовать в допросах. Но я вижу, что следствие не имеет перед собой цели справедливо объективно расследовать", - возмутился юрист.

Он попросит предоставить ему хотя бы те материалы, которые уже были обнародованы (записи телефонных разговоров и прочее). При этом материалы дела он назвал "мусором" и посетовал, что законы в Украине абсолютно не работают.

Добош пригрозил, что если его законные требования не будут выполнены, то он призовет "неравнодушных" к массовой акции контроля действий МВД.

Также адвокат сказал, что у Кузьменко есть доказуемое алиби.

"Я хочу, чтобы в этом деле показали неоспоримое доказательство причастности или непричастности Юлии Кузьменко к этому преступлению. Если этого не будет сделано, мы представим (и они у нас почти все на руках) доказательства ее алиби. Вопрос лишь в оформлении юридическом доказательств", - сообщил Добош.

Видео: Facebook/ VadyslavDobosh

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о Юлии Кузьменко.

Как мы писали, 13 декабря Печерский суда Киева избрал меру пресечения для Кузьменко (она же "Лиса"): арест до 8 февраля 2020 года.