В Киеве оперативники задержали юношу, который тяжело ранил знакомого, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. Фигуранту объявлено о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения.

В дежурную часть Днепровского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Флоренции госпитализировали мужчину с ножевым ранением.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский рассказал, что между двумя знакомыми возник конфликт, в результате которого один ударил другого ножом в живот и бедро.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 14-летний киевлянин, проживающий вместе с бабушкой в квартире. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы", - говорит Маньковский.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что у выхода из метро на Контрактовой площади произошла поножовщина.

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