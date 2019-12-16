Пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский признал, что придумал историю о великодушном баристе, бесплатно угощавшем кофе спасателей в ночь пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Покровский объяснил вброс фейка благородными мотивами: дескать, в СМИ и соцсетях множились слухи об огромном числе погибших при пожаре, и надо было как-то отвлечь от них. Поэтому он написал о баристе.

Скриншот: Facebook/ n.pokrovskiy

По словам Покровского, легенда не полностью выдумана. Бесплатный кофе спасателям действительно раздавали. Только за напиток платило управление торговли муниципалитета.

Чиновник рассказал, как готовил фейк.

"Специально делаю плохое фото, чтобы было непонятно, что машина стоит внутри оцепления, и закидываю в сеть. Это сработало: уже через час все обсуждали баристу, искали его и т. д.", - написал Покровский.

Затем он извинился перед СМИ, которые взяли у него информацию. "Но так было нужно", - остался уверен сотрудник мэрии.

Как пишет одесское издание "Таймер", под публикацией с признанием Покровского появилось много гневных комментариев сотрудников медиа.

Автора поста обвинили в тиражировании фейков. В итоге он удалил сообщение, а потом и вовсе закрыл свою страницу.

Ранее "Страна" анализировала причины трагедии в одесском колледже.

Мы также писали, что 14 декабря спасательные работы на руинах учебного заведения были прекращены.