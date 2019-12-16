Вечером понедельник, 16 декабря, в киевском метро пассажиры не могли расплатиться за проезд ни с помощью банковских карт, ни с помощью карты киевлянина. Об этом киевляне пишут в соцсетях.

"Киевский метрополитен сломался. Не работают Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина. Вся диджтл-сообщество и пенсионеры вынуждены стоять в очереди за жетончиками, которых не должно быть еще с октября", - сообщает, в частности, журналист Сергей Головнев.

Он добавляет, что "героические работницы метро не растерялись" и "объявляют, что владельцы карт могут проходить мимо турникетов - через проход у диспетчера". "Но и там очередь. И десятки тысяч гривен убытков для метрополитена. На сайте метрополитена это никак не освещается. Думаю, это многолетняя спецоперация ФСБ по привлечению довб...лий в руководство метрополитена. Информации, на которой можно построить другие причины этого коллапса, пока не существует", - сообщает киевлянин.

Фото: facebook.com

На сайте метрополитена пока не появилась информация об этом инциденте.

Это уже не первый сбой в метро столицы в последнее время. Так, утром 8 ноября в метро Киева рухнула система е-билета и тысячи людей застряли на входе.

Также после этого в киевском метро произошел масштабный сбой в час-пик.