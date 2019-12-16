Во вторник, 17 декабря, в Киеве ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре города в связи с запланированными массовыми акциями под парламентом Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, организаторы протестов запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования.

Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.

Возле здания Верховной Рады планируют свои акции по поводу законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов, а также - против введения рынка земли в Украине.

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Как сообщала "Страна", рабочие заводов Игоря Коломойского прошли от НБУ к Офису президента с криками: "Геть Смолия". Сначала они устроили небольшие пикеты под стенами Национального банка Украины, а затем пошли от НБУ к Офису президента Владимира Зеленского. Митингующие на марше громко скандируют лозунги об отставке главы НБУ.

Напомним, что в Киеве рассказали, как может измениться город по новому Генплану.