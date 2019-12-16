Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке, которую ранее распространили украинские издания со ссылкой на экс-депутата фракции "Слуга народа" Анну Скороход.

"Тут говорят, что я написал заявление об отставке – это вранье. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы", – сказал Милованов в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в понедельник.

Видео: facebook.com

До этого министр юстиции Денис Малюська, которого тоже "отправили" в отставку, сообщил, что будет "держать интригу" и опубликовал фото с ботинками.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

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