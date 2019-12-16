Нацбанк вдвое увеличил лимит для заграничных инвестиций физлиц и размещения ими средств на иностранных счетах до 100 тыс. евро/год. Повышение е-лимита для физлиц предусмотрено постановлением Правления НБУ от 12 декабря 2019 года № 149 "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года, пишет Лига.

Воспользоваться повышенным е-лимитом украинцы смогут уже в текущем году. Те граждане, которые уже перечислили 50 тысяч евро в пределах предыдущего лимита, смогут перечислить аналогичную сумму в пределах нового лимита уже до конца этого года.

Окончательная отмена е-лимита для физлиц станет возможной не раньше принятия и имплементации пакета законопроектов относительно противодействия BEPS (Плана противодействия размывания базы налогообложения и выведения прибыли из-под налогообложения).

Нацбанк напомнил, что с соблюдением е-лимита физлицам разрешается перечислять иностранную валюту (или гривни) за границу или на текущие счета нерезидентов - юридических лиц, открытые в Украине, для:

исполнения собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни;

осуществления инвестиции за границу;

размещения средств на собственном счете за пределами Украины;

предоставления нерезиденту ссуды в иностранной валюте.

Напомним, что НБУ разрешил украинцам покупать валюту больше чем на 150 тысяч гривен в день.

Также мы писали о том, что кредитный лимит по зарплатной карточке теперь вне закона.