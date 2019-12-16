В Киеве правоохранители задержали женщину, которая напала на одного из них на вокзале после просьбы пройти в управление полиции для установления личных данных. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Степанов рассказал, что полицейский и нацгвардийцы в помещении вокзального комплекса остановили подозрительную группу лиц для проверки. Правоохранители предложили гражданам пройти в отдел полиции для установления личных данных. Однако задержанные начали вести себя агрессивно.

Одна из задержанных, женщина, бросилась на полицейского и несколько раз ударила его по голове неизвестным предметом. А ее знакомый распылил газ в лицо сотрудника полиции.

Женщину удалось задержать в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а вот ее сообщник успел убежать. Как выяснилось, в руки правоохранителям попала 31-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражи.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.



По факту нападения следственный отдел полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения и избрании меры пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

На днях "Страна" писала о похожем случае: под Киевом задержали женщину, которая в пьяном виде ударила полицейского ногой в голову.

А летом мы сообщали о том, что в метро Харькова коп получил ножом в грудь, но сумел задержать пьяницу, пристававшего к девушкам.