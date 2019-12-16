В Деснянское управление полиции Киева поступило сообщение о конфликте на улице Закревского. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации столичной полиции.

"Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, которые пытались остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудную камеру, размещенную на форменной одежде полицейского, которая сломалась и упала на землю", - сообщил и.о. начальника Деснянского управления полиции Юрий Герасименко. К нему применили наручники и доставили в районное управление полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее несудимый 29-летний местный житель.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о фигуранту объявлено подозрения и избрания ему меры пресечения.

Как сообщала "Страна", в центре Киева разбойник с ножом напал на квартиру 80-летних пенсионеров. Пожилые пострадавшие сообщили, что у них украли последние деньги.

Напомним, что полицейские задержали в Черновцах хулигана, который повредил больше трех десятков авто.