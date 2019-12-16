В отношении народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко инсценировали покушение. Причем, совершили это сотрудники Службы безопасности Украины.

Так же, напомним, было и с российским журналистом Аркадием Бабченко. Впрочем, тогда силовики пошли дальше и "убили" его, громогласно сообщив о "смерти" на весь мир.

Но то было при прошлой власти, вообще не чуждой громких мистификаций. При Зеленском же такое происходит впервые.

"Страна" собрала информацию, известную о "покушении" на Ананченко, а также выяснила, что представляет собой пропрезидентский нардеп.

Что известно о покушении-инсценировке

В воскресенье, 15 декабря, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко разместил пост в Facebook.

В соцсети политика сообщалось, что возле подъезда в его родных Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.

Эти действия Ананченко связал со своей политической карьеров и с голосованием на этой пленарной неделе.

"Хочу заявить, что любые хулиганские и другие противоправные действия против нашей команды не изменят политический курс партии. С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива, и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на быструю и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал Ананченко в Facebook.

Его пост оказался очень популярным - на момент подготовки материала он собрал более 340 лайков, его перепортили более 120 раз. Тогда все чаще публикации Ананченко собирают 20-30 лайков.

Логика рассуждений Ананченко изначально вызвала сомнения.

Михаил Ананченко - не спикер, не вице-спикер, не лидер фракции, которые как раз в ответе за голосование за законопроекты. То есть возникал логичный вопрос: почему решили напасть именно на него, а не на любого другого нардепа от "Слуги народа".

Вопрос остался без ответа. Но уже ранним утром правоохранители Сум сымитировали бурную деятельность - сообщили об открытии уголовного производства по факту нападения на Ананченко.

Впрочем, дальше раскручивать это в СБУ не стали и уже в понедельник вечером сообщили, что это была инсценировка.

В сообщении силовиков указывается, что они получили информацию о подготовке действий насильственного характера в отношении Ананченко, связанных с его государственной и общественной деятельностью.

В спецслужбе отметили, что для получения полной доказательной базы в отношении готовящегося покушения было принято решение разместить Михаилом Ананченко в Facebook сообщения о нападении на него.

"Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Кто такой Михаил Ананченко

Михаил Олегович Ананченко - молодой политик, ему 25 лет. Родился он в Сумах в 1994 году.

Свою карьеру начинал в должности помощника депутата Сумского областного совета от "Батькивщины" Игоря Ганненко, затем был помощником сумского городского головы.

В народные депутаты баллотировался по списку от партии "Слуга народа", шел под номером 34.

В Раде он имеет должность председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

Голосования Ананченко ничем не отличаются от обычного среди нардепов от "Слуги народа". Как верный "штык", он исправно голосует за нужные действующей власти законопроекты.

Самостоятельно Михаил Ананченко не подготовил еще ни одного проекта закона. Но в двух выступил соавтором (среди десятка других нардепов).

Первый - от 11 сентября 2019 года о "Заявлении Верховной Рады о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г.Севастополь".

Второй - от 12 декабря 2019 года о "Внесении изменений в закон Украины относительно обеспечения прав лиц с инвалидностью на участие в общественной жизни".

Нардеп Ананченко за время своей каденции не подготовил ни одного депутатского запроса и не выступал с речью в Раде (именно так указывается на сайте Верховной Рады в его профиле).

Отметим, что этот нардеп был одним из немногих "слуг народа", кто проголосовал за создание временной следственной комиссии по трагедии в Одессе.

То есть ни своих, ни чужих Ананченко не обижал, и не выделялся среди "зеленого" большинства никак. Исходя из того, остается открытом вопрос, какой мотив был у неких преступников готовить на него покушение, а также какая именно его государственная деятельность кому-то могла не понравиться. Если, разумеется, это вообще не выдумка с целью пиара.