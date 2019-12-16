Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 15 и 18 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", позволяющий временно, на 5 лет, запрещать выезжать за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ. Текст документа появился на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно закону, запрет на выезд может быть установлен со дня увольнения сотрудника.

Законопроект был разработан депутатами от "Единой России" Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым, Александром Хинштейном и Адальби Шхагошевым. Мотивацией к введению запрета стали случаи задержания и привлечения к уголовной ответственности за рубежом россиян, уволенных из органов безопасности.

По мнению авторов проекта закона, жесткая норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от задержаний и преследований.

Ранее "Страна" приводила мнение российского политолога Валерия Соловтя о нормандской встрече. По его словам, что президент РФ после общения с Владимиром Зеленским в Париже был сильно раздражен, так как его ожидания не оправдались.

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