На Софийской площади в Киеве 19 декабря состоится официальное открытие главной елки страны и меньших во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме зажжения елки, в 19:00 зрителей также ждут другие действа. В частности в 17:00 состоится встреча со Святым Николаем и карнавальное шествие, а в 18:00 начнется концерт с оркестром НАОНИ.

После того, как все полюбуются главной новогодней елкой страны, в 19:45 состоится выступление украинской группы "Друга Рика". Отметим, что высота елки достигает более 20 метров и на ее сооружение использовали 400 сосен. А для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и 4 км разноцветных гирлянд.

Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут расположены вокруг елки.

Напомним, что новогодние елки в Киеве зажгут 19 декабря после парада Щелкунчика.

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