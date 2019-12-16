В понедельник, 16 декабря, Конституционный суд Украины признал неконституционным проект президентских изменений в Конституцию касательно права президента назначать главу ГБР. Об этом сообщает телеграм-канал Политика страны.

"Как сообщил источник "Страны" в Конституционном суде, КСУ признал неконституционным проект президентских изменений в Конституцию касательно права президента назначать главу ГБР и НАБУ. Также суд признал конституционным, но с предостережениями проект изменений в Конституцию касательно перехода на чисто пропорциональную систему выборов и сокращения числа депутатов Рады до 300 человек. Но по регламенту Рады признание проекта конституционным с предостережениями, запускает всю процедуру с самого начала: нужно будет устранить выявленные недостатки и подать законопроект в КСУ заново.

Судя по всему, пишет канал, процесс прохождения и нынешних изменений по децентрализации через КСУ также будет очень непростой", - отмечает телеграм-канал.

Отметим, что в этом же проекте, согласно предложенной редакции ст. 106 Конституции, президент образует НАБУ, а также назначает и увольняет с должностей в определенном законом порядке директоров НАБУ и ГБР.

Кроме того, предлагается предоставить главе государства полномочия образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью ведения хозяйства в отдельных сферах; назначать и увольнять их членов в определенном законом порядке.

Ранее "Страна" разбиралась, почему судьи Конституционного суда начали "рубить" проекты Зеленского по изменению в Основной закон.