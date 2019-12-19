Сегодня один из самых светлых и добрых праздников в году - день Николая Чудотворца.

Именно 19 декабря нужно загадывать желания и дарить подарки.

Николай Чудотворец - покровитель детей. Поэтому больше всего сюрпризов в этот волшебный день получают именно маленькие граждане.

Утро во многих семьях страны сегодня началось с радости, улыбок, восхищения, восторженных криков. Именно с такими эмоциями дети со всей Украины находят под своими подушками подарки из Николайчика.

Мы предлагаем читателям продолжить этот удивительный день на позитивной волне, отправив своим близким, друзьям, коллегам открытки и анимированные картинки - поздравления с днем Святого Николая. Они опубликованы ниже.

Поздравления с днем Святого Николая в стихах мы опубликовали здесь.

Открытки с днем Святого Николая

С днем Святого Николая - гифки

Картинки с днем Святого Николая

Поздравления с днем Святого Николая

З днем Святого Миколая

С днем Святого Николая - стихи

Поздравления с днем Святого Николая в стихах