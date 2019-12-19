Сегодня один из самых светлых и добрых праздников в году - день Николая Чудотворца.
Именно 19 декабря нужно загадывать желания и дарить подарки.
Николай Чудотворец - покровитель детей. Поэтому больше всего сюрпризов в этот волшебный день получают именно маленькие граждане.
Утро во многих семьях страны сегодня началось с радости, улыбок, восхищения, восторженных криков. Именно с такими эмоциями дети со всей Украины находят под своими подушками подарки из Николайчика.
Мы предлагаем читателям продолжить этот удивительный день на позитивной волне, отправив своим близким, друзьям, коллегам открытки и анимированные картинки - поздравления с днем Святого Николая. Они опубликованы ниже.
Поздравления с днем Святого Николая в стихах мы опубликовали здесь.
Открытки с днем Святого Николая
С днем Святого Николая - гифки
Картинки с днем Святого Николая
Поздравления с днем Святого Николая
З днем Святого Миколая
С днем Святого Николая - стихи
Поздравления с днем Святого Николая в стихах